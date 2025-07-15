الارشيف / اخبار السعوديه

نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من مصر لاستكمال علاجه في المملكة

الرياض - علي القحطاني - أعلنت قنصلية المملكة في محافظة الإسكندرية بمصر، اليوم الثلاثاء، عن نقل مواطن حالته حرجة بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه في المملكة.

وأكدت السفارة أنه تم نقل المواطن، الذي وُصفت حالته بالحرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة.

وأضافت السفارة أن عملية الإخلاء الطبي تأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

