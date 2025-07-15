شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب بإجراءات الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع باهتمام التطورات الجارية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معبرة عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن المملكة تدين استمرار الإعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا واسرائيل في عام ١٩٧٤م.

وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في هذه المرحلة والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.