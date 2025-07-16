«سدايا» و«شريك» يعززان جهود التنمية الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أمس الأول، مذكرة تفاهم مع مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»؛ بهدف التعاون بين الجانبين في تمكين القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية من خلال تنمية مجالات وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب «سدايا» مدير الإدارة العامة لشراكات الأعمال فيصل القبلان، ومن جانب مركز برنامج شريك مدير إدارة الشراكات وتطوير الاستثمارات لقطاعات الصناعة والبنية التحتية هشام الشدي.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات، من بينها بحث إمكانية إجراء الدراسات الشاملة للسوق، والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وحصر وتحديد أولويات الفرص الاستثمارية، وتقديم الاستشارات التقنية المتخصصة، إضافة إلى التعاون في تطوير الفرص الاستثمارية، وتطوير نماذج أعمال قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم جهود المملكة في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني وذلك بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.