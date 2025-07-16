جامعة جدة تطلق فعاليات المعسكر الريادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة جدة أمس الأول، فعاليات المعسكر الريادي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك ضمن جهود الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب الموهوبين، وتعزيز دورها كمؤسسة حاضنة للمشاريع الريادية والابتكارية.

ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الوعي بريادة الأعمال، وتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لدخول عالم الريادة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل أساسيات ريادة الأعمال، والتفكير التصميمي، ونموذج العمل التجاري، بما يسهم في تمكين الطلاب الموهوبين والمخترعين من تسويق وترويج منتجاتهم بطريقة احترافية.

كما يتضمن المعسكر التعريف بخدمات «منشآت» وتقديم الاستشارات في قطاع التقنية والتجارة الالكترونية، بما يعزز من فرص الطلاب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي.