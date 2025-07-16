شكرا لقرائتكم خبر وجهات تستحق الزيارة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت الرياض وجهة الإثارة والإبداع مع استضافتها لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025؛ وهي البطولة الاستثنائية التي تجمع بين المنافسات المثيرة والتجارب الثقافية والترفيهية، مقدمةً وجهات متنوعة تجذب عشاق الألعاب الإلكترونية والزوار على حدٍّ سواء.

ومن 4 إلى 25 أغسطس، يستضيف مسرح ميادين الدرعية عرض "ترحال" المسرحي الضخم؛ الذي يأخذ الزوار في رحلة بصرية ملهمة، تجمع بين عمق التراث السعودي وروح المستقبل، من خلال أداء نخبة من المواهب السعودية الشابة والفنانين العالميين.

أما في منطقة كرنشي كرول، يقدم Japan Park تجربة غامرة لعشاق الألعاب والأنمي، يتألق فيها الفنان دايكي هيرامورا في عروض رقصة سيف الأينو؛ التي تعكس التراث الغني لشعب الأينو الياباني، والمستوحاة من أنمي Golden Kamuy ولعبة Ghost of Yōtei.

كذلك يوفر HMG Play Park مغامرة فريدة عبر تحدي المتاهة، حيث يختبر الزوار مهاراتهم في التنقل وحل الألغاز عبر ثماني غرف مترابطة بطابعها الخاص، وهي تجربة تفاعلية مثالية للعائلات والأصدقاء، فيما يعيد Retro Park إحياء أجواء التسعينيات بحنينها الفريد، مع ملصقات ألعاب أيقونية، ويتيح للزوار تجربة أجهزة الأركيد الكلاسيكية، أو الاستمتاع بجولة تنس على جهاز Nintendo Wii.

وتكتمل التجربة بقسم الأنمي، حيث تعرض الشاشات العديد من المسلسلات المحبوبة؛ مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الألعاب القديمة، وبعدها يمكن زيارة "مرآب التعديلات" وإطلاق العنان للإبداع عبر تخصيص قطع سيارات مثل الأجنحة الخلفية والمرايا؛ مما يجعله وجهة مثالية لعشاق التصميم.

وللباحثين عن الضحك والمرح، تقدم غرفة تحدي عدم الضحك تجربة كوميدية فريدة، يواجه فيها الزوار مقاطع فكاهية ومواقف طريفة، في تحدٍ للحفاظ على جديتهم، لتكون وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء الباحثين عن لحظات خفيفة ومسلية.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.