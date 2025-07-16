شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة: ضبط وإزالة بسطات عشوائية ومصادرة أكثر من ٢.٧ طن فواكه ضمن نطاق بلدية العزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والحفاظ على المرافق العامة، تمكنت أمانة محافظة جدة، من رصد وإزالة عدد من البسطات العشوائية لبيع الخردوات والخضروات والفواكه ضمن نطاق العزيزية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبة حسين البلوي، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت جولات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تتعلق باستغلال المرافق العامة بطرق غير نظامية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة البسطات ومصادرة المواد المعروضة.

وأضافت البلوي أن الكميات المصادرة شملت بسطات متنوعة من الخضروات والفواكه، حيث بلغ إجمالي ما جرى ضبطه من الفواكه فقط أكثر من ٢.٧ طن، فيما تستمر جهود الفرق الميدانية في تتبع الأنشطة العشوائية ومنع أي تجاوزات تضر بالمشهد الحضري أو تعيق راحة المرتادين.

وأكدت أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن خطط البلدية للحفاظ على جودة المرافق العامة وضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة لمرتادي الحدائق، مشيرة إلى أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظاهر بيع عشوائي أو مخالفات مماثلة عبر تطبيق “بلدي” أو بالاتصال على الرقم الموحد 940، بما يعزز من المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المظهر الحضري للمدينة.