شكرا لمتابعة خبر عن قبول تؤكد ضرورة تأكيد القبول قبل نهاية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول” ضرورة تأكيد القبول قبل نهاية اليوم الأربعاء 16 يوليو.

وقالت “قبول” عبر صفحتها الرسمية في منصة “إكس”: “تأكيدك للقبول قبل نهاية اليوم 16 يوليو يعني دخولك في الفرص الإضافية، وعدم فقدان مقعدك الأكاديمي الذي تم ترشيحك عليه”.

وهنأت منصة “قبول” الطلبة المقبولين الذين رُشحوا وفق رغباتهم المدخلة وعدد المقاعد المتاحة، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية.

وفي الوقت نفسه، طمأنت الطلاب الذين لم تصلهم إشعارات قبول بعد، بأن الفرص القادمة لا تزال قائمة، داعية إياهم إلى متابعة تحديثات المنصة باستمرار.