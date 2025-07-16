شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تصادر 2.7 طن من الفواكه وتزيل بسطات عشوائية بالعزيزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت أمانة محافظة جدة (2.7) طن من الفواكه، وأزالت عددًا من البسطات العشوائية ضمن نطاق العزيزية، في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والحفاظ على المرافق العامة.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية هبة حسين البلوي، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت جولات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تتعلق باستغلال المرافق العامة بطرق غير نظامية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة البسطات ومصادرة المواد المعروضة.

وأضافت البلوي أن الكميات المصادرة شملت بسطات متنوعة من الخضروات والفواكه، حيث بلغ إجمالي ما جرى ضبطه من الفواكه فقط أكثر من (2.7) طن، فيما تستمر جهود الفرق الميدانية في تتبع الأنشطة العشوائية ومنع أي تجاوزات تضر بالمشهد الحضري أو تعيق راحة المرتادين.