شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في لندن تودّع الأمير خالد بن بندر بن سلطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة حفل توديع للأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين البريطانيين، ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وكما ثمّنت السفارة جهود الأمير البارزة وإسهاماته الإيجابية في تعزيز العلاقات السعودية البريطانية خلال فترة عمله سفيرًا للمملكة.

والجدير بالذكر أن الأمير خالد بن بندر شغل عدة مناصب، أبرزها مستشارًا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، وسفيرًا للمملكة في ألمانيا.