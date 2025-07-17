شكرا لقرائتكم خبر ممشى «عشبة».. مسار رياضي يعزز نمط الحياة الصحية في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وتهيئة بيئة صحية جاذبة لسكان وزوار منطقة الباحة، أنجزت بلدية محافظة المندق ممشى «عشبة»، الذي يعد وجهة رياضية وترفيهية جديدة تضاف إلى مرافق الباحة المفتوحة.

ونوه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، إلى أن الممشى يمتد بطول 360 م، وعرض 4 م، ويحتوي على مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الرياضية الحديثة التي تتيح للزوار ممارسة التمارين في الهواء الطلق، وسط أجواء صحية ومرافق متكاملة.

ويتضمن المشروع جلسات ديكورية مهيأة لراحة المارة، ومناطق نجيلية مخصصة لجلوس العائلات والزوار، إلى جانب أحواض من الزهور والورود المتنوعة، مما يمنح الممشى طابعا جماليا مميزا.

ونوه الدكتور السواط أن الممشى يضم عددا من المرافق الخدمية، منها 10 كراسي للجلوس، و20 شجرة موزعة على جانبي الممر، إضافة إلى 13 عمود إنارة تعمل على تأمين الإضاءة الليلية وتوفير بيئة آمنة وملائمة لممارسة الرياضة في مختلف الأوقات.

ويأتي تنفيذ ممشى «عشبة» ضمن مبادرات تحسين المشهد الحضري وتحفيز الأنماط الصحية في المجتمع، وهو ما يتماشى مع رفع مستوى جودة الحياة وتهيئة أماكن ترفيهية ورياضية مفتوحة تخدم جميع الفئات.