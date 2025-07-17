«جادة ثون» تجمع تقني في تبوك لتطوير حلول مبتكرة في التجارة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، هاكاثونا تقنيا داخل فرع «جادة 30» بالمنطقة تحت عنوان «جادة ثون»؛ الذي يهدف إلى تطوير حلول رقمية تخدم مستقبل التجارة الالكترونية، تسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات الذكية في المنطقة، بجوائز مالية تصل إلى 100 ألف ريال موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، وذلك في الفترة من 21 إلى 24 يوليو الحالي.

وتستقطب الفعالية عددا من المبتكرين ورواد الأعمال ومطوري الأعمال والتطبيقات، كما تستهدف الطلاب والخريجين المهتمين بالمجالات التقنية والريادية، حيث يعمل المشاركون على تطوير مشاريع تقنية قابلة للتطبيق في مجال التجارة الالكترونية والخدمات الذكية، عبر ورش عمل متخصصة وجلسات إرشادية مع نخبة من الخبراء والمختصين.

وأوضح مدير فرع البنك بمنطقة تبوك حامد العنزي، أن الفعالية تأتي في إطار سعي البنك إلى تحفيز الابتكار الرقمي، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية تخدم مستقبل التجارة الالكترونية والخدمات الذكية، ضمن بيئة تفاعلية داعمة تعزز الاقتصاد المحلي وتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

ويعد الهاكثون امتدادا لجهود بنك التنمية الاجتماعية في تنمية المشاريع الواعدة بمنطقة تبوك، من خلال توفير فرص الاحتضان والتمويل، وربط المشاركين بالمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الشراكات المحلية، وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يخدم السوق المحلي في منطقة تبوك.