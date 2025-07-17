شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تزيل 30 حظيرة عشوائية بنطاق ذهبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة خلال جولاتها الميدانية بنطاق ذهبان، أكثر من 30 حظيرة عشوائية، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي تستهدف الحد من الظواهر العشوائية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان، عبدالله حمود مباركي، أن الحملة شملت نطاقي المزيرعية وذهبان الشرقي، وأسفرت عن إزالة نحو 30 حظيرة عشوائية، وذلك ضمن جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية ورصد جميع المخالفات ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر إزالة جميع المظاهر المسببة للتشوه البصري.

ودعت الأمانة السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو الاتصال على الرقم الموحد 940 تعزيزا للمشاركة المجتمعية في الحفاظ على المظهر الحضري للمدينة.