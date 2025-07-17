أمانة المدينة المنورة تنفذ 21,512 جولة رقابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة حزمة من الجهود الميدانية المكثفة، ضمن استراتيجيتها؛ لتعزيز الامتثال، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات النظامية في المنشآت التجارية بمختلف أنحاء المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن جهودها خلال يونيو الماضي شملت تنفيذ 21,512 جولة رقابية استهدفت مختلف الأنشطة التجارية في المدينة المنورة، وأسفرت عن رصد 11,035 مخالفة، في إطار تطبيق الأنظمة ورفع كفاءة الالتزام في السوق المحلي.
كما عملت الأمانة على تنمية قدرات العاملين في قطاع الصحة العامة من خلال تدريب 2,003 متدربين ضمن برنامج التثقيف الصحي، بما يسهم في تعزيز الممارسات الوقائية داخل المنشآت التجارية.
وتأتي هذه الجهود امتدادا لالتزام الأمانة بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، ودعم مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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