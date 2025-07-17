شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تعزز أعمال النظافة الشاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت أمانة العاصمة المقدسة خططها الميدانية لأعمال النظافة والتطهير، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة البيئة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأوضحت الأمانة، أن أعمالها خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 6 يوليو 2025م، شملت تنفيذ حملات مكثفة لرفع النفايات بمختلف أنواعها، إلى جانب أعمال الكنس والغسيل والصيانة، وذلك ضمن خطتها الشاملة؛ لتحسين النظافة العامة في أنحاء العاصمة المقدسة.

وبينت الأمانة أن إجمالي ما تم رفعه خلال هذه الفترة بلغ 67,106 أطنان من النفايات، توزعت على 20,927 طنا من النفايات البلدية، و46,178 طنا من مخلفات البناء والهدم.

ولفتت النظر إلى أن الأعمال الميدانية خلال الفترة نفسها شملت أيضا، كنسا آليا للشوارع بطول 4,060 كلم، وغسيل 447 موقعا من الأرصفة العامة، وصيانة 244 حاوية نفايات، إضافة إلى غسيل 2,967 حاوية نفايات.