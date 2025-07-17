جامعة جازان تطلق برنامج الإثراء الصيفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة جازان ممثلة في كلية التطبيقات الصناعية في محافظة بيش، برنامج الإثراء الصيفي الذي يهدف إلى تطوير المهارات المهنية والتطبيقية لطلبة الكلية، تزامنا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

ويستهدف البرنامج 260 طالبا، عبر ثلاثة مسارات نوعية تجمع بين التدريب المكثف، والتأهيل الميداني، والمشاريع التطبيقية، حيث يشمل المسار الأول دورات مكثفة تنفذ بالتعاون مع أكاديمية الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتغطي مجالات متعددة منها : اللغة الإنجليزية، والجودة، والسلامة، والتخطيط، والتصنيع، ويشمل المسار الثاني، التأهيل المهني عبر زيارات ميدانية ومعايشة واقعية لبيئات العمل في شركات ومصانع متنوعة، فيما ينفذ الطلاب خلال المسار الثالث مشاريع قصيرة بإشراف متخصصين من القطاع الصناعي، بالشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة.

وأكد عميد كلية التطبيقات الصناعية بمحافظة بيش الدكتور عبدالرحمن بن موسى خمج، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الصناعي، ويعكس التزامها بتوفير فرص تدريب نوعية تسهم في بناء قدرات الطلبة ورفع كفاءتهم المهنية.