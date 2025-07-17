أمانة الشرقية: تدوير أكثر من 97 ألف طن من مخلفات البناء والهدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الستة الماضية تدوير أكثر من 97 طنا من مخلفات البناء والهدم بالدمام، وذلك ضمن تطبيق الآلية الجديدة للتخلص من المخلفات، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الآلية الجديدة تشترط إصدار المستفيدين رخص البناء والهدم، بالحصول على شهادة تثبت التخلص من مخلفات البناء، مبينة أن ذلك أسهم في الحد من الرمي العشوائي للمخلفات وتوريدها لمحطة إعادة تدوير المخلفات التابعة للأمانة، التي تعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 10 آلاف طن يوميا.
وأشارت الأمانة إلى إلزام الجهات المنفذة للمشاريع باستخدام مخلفات البناء المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والصيانة، وذلك دعما لنهج الاقتصاد الدائري وتقليلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة، ورفع جودة المشهد الحضري، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاستدامة البيئية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مدن ذكية ومتكاملة.
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