شكرا لقرائتكم خبر عروض شعبية متنوعة تشعل حماس مسرح فعاليات بيت حائل 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الفنون الشعبية التي تقام في مسرح فعاليات مهرجان بيت حائل 2025، في نسخته الرابعة في متنزه أجا بارك الترفيهي، مزيجا من الطرب الشعبي، تمثل في العرضة السعودية، والسامري، وسط حضور لافت من الزوار وسياح المنطقة التي نالت استحسان هواة الفنون الشعبية بمختلف الأعمار، وهم يشاهدون تمايل السيوف المنسجمة مع أيادي العارضين لتتعالى أصواتهم في أرجاء مقر الفعاليات، بالإضافة إلى الفنون الحائلية الشعبية التي توجد في مثل هذه المهرجانات لكثرة استهوائها الكثير من محبي الموروث الشعبي بالمنطقة.

وشملت العروض الفنون الشعبية لمنطقة عسير وذلك في أداء الخطوة الجنوبية بصفتها موروثا ثقافيا أصيلا، إذ تؤدى ضمن أهازيج شعبية تعرف بوصفها أحد الفنون بجنوب السعودية، التي يعتمد أداؤها على انسجام الصوت والإيقاع بالضرب بالأقدام على الأرض، وتحتوي على عدة لحون إبداعية وشعبية تقليدية، تتنوع الخطوة بناء على ألحانها وهدوء هذه الألحان.

يذكر أن فعاليات مهرجان بيت حائل في نسخته الرابعة « البيت بيتكم.. يا بعد حيي»، تقام بمتنزه أجا بارك على مدى 30 يوما بهدف تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم، وتقديم العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.