شكرا لقرائتكم خبر «الغطاء النباتي» يطلق مبادرة للسماح بالرعي في عدد من مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإمارات مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، والجهات ذات العلاقة، والمجتمع المحلي، مبادرة للسماح باستمرار الرعي في أراضي المراعي الطبيعية والغابات في عدد من مناطق المملكة، وتتضمن المبادرة إشراك المجتمع المحلي والجمعيات الربحية وغير الربحية والمتطوعين في تقليم الأغصان الجافة لأشجار العرعر في مناطق مكة وعسير والباحة.

ودعا المركز مربي الماشية كافة في كل من مكة والطائف وميسان والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات (المندق - بني حسن - بلجرشي) بمنطقة الباحة، إضافة إلى منطقتي جازان وعسير، إلى الاستفادة من هذه المبادرة، التي تأتي في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتنمية المراعي الطبيعية، والاستفادة من النباتات الرعوية الطبيعية، بما يسهم في تلبية احتياجات الثروة الحيوانية في المملكة، وتعزيز استدامة المراعي الطبيعية، وحماية موائل الكائنات الحية والتنوع الأحيائي، كما يحقق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

ويسهم تنظيم الرعي في الحفاظ على الغطاء النباتي واستدامته، من خلال منع الرعي الجائر الذي يؤدي إلى تدهور المراعي وتعرية التربة وتناقص التنوع النباتي، كما يساعد على استعادة المراعي المتدهورة وزيادة إنتاجيتها، ويدعم الثروة الحيوانية، ويعزز الأمن الغذائي.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.