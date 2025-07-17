وجهة «أمالا» تبحر نحو العالمية عبر «ذي أوشن ريس أوروبا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، المطوِرة لأحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم، عن إطلاق فريق الإبحار الجديد فريق «أمالا»، والذي سيشارك في سباق «ذي أوشن ريس أوروبا» (سباق المحيطات - أوروبا) 2025، وهو أحد أعرق سباقات الإبحار في العالم، ويمتد عبر عدة محطات من بحر البلطيق إلى البحر الأدرياتيكي.

ويبدأ انضمام فريق «أمالا» للسباق فصلا جديدا من علاقة «البحر الأحمر الدولية» المتنامية مع رياضة الإبحار، ويعكس التزامها الأوسع بحماية المحيطات وضمان مستقبلها المستدام. وسيقود الفريق البحار السويسري الشهير «ألان رورا»، ويتمتع «رورا» بخبرة واسعة في سباقات المحيطات وسجل حافل في فئة القوارب ذات التصميم المفتوح (IMOCA) لليخوت عالية الأداء بطول 60 قدما (18.3 م).

من جهته علَق جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية بـ»نحن نبني وجهات متكاملة تسترشد بالعلم وتستلهم من الطبيعة، وتهدف إلى تعزيز رفاهية الإنسان والمجتمع والطبيعة معا. فنحن نؤمن بأن السياحة الواعية يمكن أن تكون قوة دافعة لإحداث التغيير الإيجابي، ووسيلة لتمكين الوجهات من الازدهار والاستدامة».

وأضاف باغانو «من خلال سباق ذي أوشن ريس أوروبا ومشاركة فريق أمالا، نمتلك منصة عالمية لإبراز هذا التكاتف من أجل مستقبل مشترك. وإذا كان هناك وقت يحتاج فيه العالم إلى إرادة جماعية لحماية محيطاتنا ومصدر إلهام طبيعي للبحارة، فإن هذا الوقت هو الوقت المناسب».

وأكمل باغانو: نحن نؤمن بأهمية هذا المشروع، لما يحمله من قيمة مضافة لهويتنا، ولما يتيحه من حضور دولي واسع يعزز مكانتنا عالميا. لقد كنا جزءا من عائلة «ذي أوشن ريس» منذ 2023 من خلال «البحر الأحمر الدولية»، لكن هذه اللحظة هي لفريق أمالا ليرفع رايته عالميا، ويُحدث رابطا حقيقيا بين مجتمع الإبحار العالمي ونمط حياة الإبحار باليخوت الذي سيكون ركيزة أساسية من ركائز تجربة الوجهة».

بعد السباق الافتتاحي الذي سيُقام في أوروبا هذا الصيف، ستشهد سنة 2026 إقامة سباق عابر للمحيط الأطلسي بين نيويورك وبرشلونة، يعقبه في 2027 سباق حول العالم، حيث ستكون وجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية المحطة الختامية الكبرى لهذا الحدث العالمي.

دعم علم المحيطات والاستدامة

كجزء من مشاركتها في سباق «ذي أوشن ريس أوروبا»، ستصبح «أمالا» داعما رسميا لبرنامج العلوم التابع للسباق، سواء في نسخة أوروبا 2025 أو في السباق العالمي عام 2027.

يسهم برنامج العلوم بدور محوري في جمع بيانات محيطية شاملة أثناء السباقات، تشمل درجة حرارة المياه، ومستويات الملوحة، والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وتركيزات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، والحمض النووي البيئي. وستتم مشاركة هذه البيانات مع منظمات علمية دولية لدعم الباحثين في فهم التغيرات الحاصلة في المياه الأوروبية. وخلال النسخة الماضية من السباق حول العالم في 2023، تم تزويد الباحثين والجهات العلمية بأكثر من 4 ملايين نقطة بيانات.

ومن بين الجهات المستفيدة من هذه البيانات «كوراليوم»، وهو مركز الحياة البحرية التابع لوجهة أمالا، والذي يُعد مركزا عالميا للحفاظ على المحيطات والتعليم والتوعية، والمقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

بناء شراكة متنامية

بدأت شراكة «البحر الأحمر الدولية» مع سباق «ذي أوشن ريس» في 2023، تأكيدا على التزامها المشترك تجاه صحة المحيطات والتعليم والتوعية البيئية.

وخلال 2024، تم اختيار «أمالا» بشكل رسمي كوجهة للمرحلة النهائية من النسخة 15 من السباق عام 2027، كأول سباق يقام وتختتم مراحله على ساحل البحر الأحمر.

هذا وتشهد المرحلة الأولى من تطوير وجهة أمالا تقدما ملحوظا، مع استعدادها لاستقبال طلائع زوارها في وقت لاحق من هذا العام. وتتضمن هذه المرحلة «نادي أمالا لليخوت»، والذي سيكون أيقونة للمكان وسيستقطب الأعضاء والضيوف؛ لتجربة الإبحار وتعزيز الالتزام المشترك بالحفاظ على صحة المحيطات.

وعند اكتمالها بالكامل ستضم الوجهة 30 منتجعا ونحو1,200 وحدة سكنية فاخرة، إلى جانب المراسي، ومرافق البيع بالتجزئة والمطاعم ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.