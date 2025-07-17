شكرا لقرائتكم خبر الواجهة البحرية بمدينة جيزان.. وجهة للأهالي والزوار خلال موسم الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل الواجهة البحرية بمدينة جيزان متنفسا سياحيا ورياضيا رائعا لأهالي وزوار منطقة جازان، خاصة في موسم فصل الصيف، للاستمتاع بجمال البحر ومشاهدة غروب الشمس الساحر الذي يضفي لمسة جمالية على الأفق، كما تقدم لهم تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية.

وتضم الواجهة التي تمتد على طول البحر الأحمر، مسطحات خضراء واسعة، وساحة العلم للاحتفالات الوطنية، وملاعب رياضية متنوعة، مما يجعلها وجهة مثالية للنشاطات العائلية والاجتماعية، إلى جانب الممشى المحاذي للبحر بطول 2600 م وبعرض 30 م، صمم لممارسة رياضة المشي والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، كما تحتوي الواجهة البحرية على 6 مناطق للألعاب الترفيهية، وشارع ثقافي يضم الفعاليات الفنية، ومواقف للسيارات بسعة 80,000 م2، مما يعزز من جاذبيتها ويتيح قضاء أوقات ممتعة.

وتحيط بالواجهة الأسواق ومجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية، والفنادق الفخمة، مما يوفر للزوار خيارات متنوعة للاستمتاع بوجبات شهية ومشروبات منعشة، تثري تجربتهم السياحية وتضفي لمسة من الفخامة والرفاهية.

وتشهد الواجهة هذه الأيام إقبالا ملحوظا من المتنزهين والزوار، بفضل الخدمات البلدية المتاحة التي تعزز من التكامل بين العناصر البيئية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

وتقوم أمانة منطقة جازان حاليا، بجهود كبيرة لتطوير ممشى الواجهة البحرية، حيث بدأت في إنشاء مسارات رياضية جديدة تعزز من تجربة الزوار وتوفر لهم بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية، كما تشمل التطويرات الجديدة مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، مما يضمن توفير مساحات ترفيهية آمنة وممتعة للعائلات، إلى جانب جلسات بحرية مريحة ومظللة صممت لتتيح للزوار الاستمتاع بأجواء البحر، مع إطلالات ساحرة على المناظر الطبيعية الخلابة، كما خصصت منافذ للبيع لتلبية احتياجات الزوار من المأكولات والمشروبات.

وفي إطار تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، طرحت الأمانة عددا من الفرص الاستثمارية المبتكرة في المجال السياحي، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في تطوير هذه الوجهة الحيوية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز مكانتها كونها وجهة سياحية رائدة.

وتظل الواجهة البحرية في جيزان رمزا للتطور والتجديد، حيث تجمع بين الطبيعة الخلابة والأنشطة الترفيهية المتنوعة، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للسياحة في المنطقة، ويعزز من مفهوم السياحة المستدامة، ويجعلها وجهة مثالية لكل من يبحث عن تجربة سياحية غنية وممتعة.