شكرا لقرائتكم خبر المتنزهات الطبيعية بنجران.. وجهات سياحية تستهوي الزوار بتنوعها البيئي الفريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل المتنزهات الطبيعية في منطقة نجران وجهات سياحية بارزة تستهوي جميع فئات المجتمع من السكان والزوار، حيث تبرز بتنوعها البيئي وخصائصها الفريدة، التي تعكس جمال الطبيعة، لتصبح مقصدا لعشاق الطبيعة والباحثين عن السكون والهدوء.

وتتميز منطقة نجران بتنوعها الطبيعي الرائع الذي يجمع بين الجبال الشامخة والسهول الرحبة والأودية الجميلة، وتحتضن مدينة نجران أحد أكبر المتنزهات الطبيعية في المملكة، وهو متنزه الملك فهد الوطني في غابة سقام، الذي يعد رمزا للوجهات السياحية الطبيعية في المنطقة، ومقصدا مفضلا للزوار من داخل المنطقة وخارجها، لما يحتويه من أشجار عملاقة ومسطحات خضراء تمتد كالبساط، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تناسب الأسر والأطفال.

وفي السياق نفسه يبرز متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا رشاش، الذي يزخر بأنشطة فريدة تشمل خيمة التسوق، والمسابقات، ومسرح الطفل والأسرة، كما تشهد المحافظات الشمالية في محافظة بدر الجنوب ومراكزها توافدا كبيرا للزوار إلى المتنزهات الطبيعية مثل: «موعاه» في مركز هداده، ومتنزه الأمير مشعل بن سعود بالعشة، إضافة إلى الأودية والشعاب التابعة للمحافظة التي تتميز بجمال طبيعتها وسحر أجوائها المعتدلة في الصيف، مما جعلها وجهة بارزة للسياحة البيئية والعائلية.

وتتربع أودية ومتنزهات مركز بئر عسكر على الجبال الشمالية الغربية لمدينة نجران التي تستقطب المتنزهين بطبيعتها الخلابة وأجوائها النقية، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بالتسلق والمشي لمسافات طويلة، ومشاهدة جمال التكوينات الجبلية مع أشجار السدر والسلم، وغيرها من النباتات الشوكية.

وهيأت أمانة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال الأسبوع الماضي، الحدائق والمتنزهات بالمنطقة، ضمن جهودها لرفع كفاءة المرافق السياحية لاستقبال المتنزهين والزوار، من خلال العناية بالمسطحات الخضراء بالمتنزهات بمساحة تقدر بـ660 م2، وتقليم وتنسيق 4600 شجرة، إلى جانب صيانة الألعاب والملاعب بمساحة 250 م2، وصيانة 30 عمود إنارة، إضافة إلى صيانة الأرصفة والممرات، وإزالة التشوه البصري، وصيانة دورات المياه والحفاظ على نظافتها في الحدائق والمنتزهات، وصيانة ونظافة النوافير والشلالات بالمتنزهات والميادين العامة.