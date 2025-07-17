شكرا لقرائتكم خبر "مركز التطوع الصحي" يحصد 5 "شهادات آيزو" ضمن التزامه بالتميز المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، على شهادة الآيزو الدولية في خمس مواصفات متخصصة، في خطوة تعكس التزام المركز بمعايير جودة العمل والتميز المؤسسي في إدارة العمل التطوعي الصحي بالمملكة، وتأكيدًا على السعي المستمر والاحترافية في تقديم الخدمات التطوعية الصحية، ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة في تطوير البنية التنظيمية والإجراءات التشغيلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وشملت الشهادات التي حصل عليها المركز: شهادة الآيزو (ISO 9001) في نظام إدارة الجودة، وشهادة الآيزو (ISO 14001) في نظام الإدارة البيئي، إلى جانب شهادة الآيزو (ISO 45001) في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الآيزو (ISO 22301) في نظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة الآيزو (ISO 30401) الخاصة بإدارة المعرفة.

ويُعد مركز التطوع الصحي، ضمن أهم مخرجات مبادرة المشاركة المجتمعية لبرنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.