وزير المالية يترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي سيقام خلال الفترة 22 - 23محرم 1447هـ الموافق 17 - 18 يوليو 2025م، في محافظة كوازولو ناتال فيجنوب أفريقيا، بحضور ومشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية. ويضم الوفد السعودي المشارك محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي. وسيشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة، ومن أبرزها: مستجدات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قضايا الاستقرار المالي العالمي.

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