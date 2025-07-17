شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل والدي التوأم السيامي بعد نجاح عملية الفصل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو مظاهر الفرحة والامتنان التي شعر بها والدا التوأم السيامي “لارا ويارا”، بعد نجاح عمليتهما التي أجريت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض، وذلك ضمن مبادرة المملكة لفصل التوائم السيامية.

ولم يتمالك والدا التوأم دموعهما، حيث غلب عليهما التأثر والفرح الشديد، وقام الوالد بالسجود شكرًا لله.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على الفريق الطبي والجراحي لعملية فصل التوأم السيامي “لارا ويارا”، عن نجاح “مرحلة الفصل” من العملية الجراحية الجارية.

وأوضح الدكتور أن الفريق الطبي بدأ الاستعداد للمرحلة السادسة من العملية، مشيرًا إلى أن الجهود تسير وفق المخطط له من حيث التوقيت والدقة، مع متابعة طبية مكثفة لضمان سلامة التوأم واستقرار وضعهما الصحي.

وتُعد هذه العملية من أبرز مبادرات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة، ويجسد التقدم الطبي والإنساني الذي حققته المملكة في هذا المجال.

اقرأ أيضا :