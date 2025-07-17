شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تترأس جمعيات ولجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة جنيف انعقاد اجتماع جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ممثلة المملكة، الذي أسفر عن انتخاب المملكة لرئاسة عدد من الجمعيات واللجان التابعة للمنظمة، في تأكيد لمكانتها العالمية في هذا المجال الحيوي.

وجاء ضمن نتائج الاجتماع، اختيار المهندس سامي بن علي السديس، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، رئيساً لجمعية اتحاد برن المعنية بحماية المصنفات الأدبية والفنية، كما تم انتخاب الأستاذ فواز بن عيسى المبلّع، نائب الرئيس التنفيذي للموارد المؤسسية، لرئاسة جمعية اتحاد نيس، التي تعنى بتصنيف العلامات التجارية وفق نظام دولي موحد.

وفي السياق ذاته، نال الأستاذ هشام بن سعد العريفي، المدير التنفيذي للشراكات والتعاون الدولي، رئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية اتحاد برن، بينما اختير الأستاذ مزعل بن مطلق الحربي، المدير التنفيذي للبراءات، نائباً لرئيس جمعية اتحاد تصنيف براءات الاختراع، المعنية بتحديث وتطوير التصنيف الدولي للبراءات بما يتماشى مع الابتكارات التقنية الحديثة.

وعلى صعيد متصل، تواصل المملكة أداءها الفاعل في منظومة “الويبو” من خلال عضويتها الحالية في لجنة التنسيق التي تضطلع بمهام استراتيجية أبرزها اختيار المدير العام للمنظمة، إلى جانب إعادة ترشيحها لعضوية لجنة البرنامج والميزانية المعنية بمراجعة الخطط المالية والتنظيمية للمنظمة.

ويأتي هذا الحضور البارز للمملكة ليجسد دورها المتنامي في دعم الابتكار والملكية الفكرية عالمياً، ويعزز موقعها كوجهة موثوقة لبناء اقتصاد معرفي مستدام يخدم المبدعين محلياً ودولياً.