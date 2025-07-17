شكرا لمتابعة خبر عن قصة هجوم ذئب على مواطن من أهالي ⁧‫جبه‬⁩ بحائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة مثيرة للرعب تعرض مواطن من أهالي جبة بمنطقة حائل لهجوم وحشي من ذئب بري أثناء تواجده في البرية.

وقال سعود أبو عمر الذي تعرض لهجوم من ذئب بري :”كنت جالس بالمزرعة وفجأة انتبهت بالذئب يضرب رأسه برأسي من الأعلى فقمت بخنقه بيدي من حلقه واضرب به يميناً ويساراً “٠

وأضاف”إلا إنه قام بعضي من رجلي وأخذ يسحب وأنا أضربه برجلي الأخرى ليبتعد ودار الصراع هذا لمدة ربع ساعة ثم قام الذئب بتقطيع ثيابي وتم إنقاذي بفضل الله من هذا الحادث وبعد قيامي بخنقه من حلقه وقطع نفسه “٠