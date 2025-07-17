شكرا لمتابعة خبر عن الخبر تبدأ زراعة 30 ألف شجرة ظل كبديل للنخيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة بيئية تستهدف استبدال النخيل بأكثر من 30 ألف شجرة ظل، في إطار جهودها الرامية إلى “أنسنة المدينة” وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة “السعودية الخضراء” التي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي وتقليل استهلاك المياه.

وأوضح سلطان العتيبي، مدير الإعلام والتواصل المؤسسي ببلدية الخبر، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل استبدال أكثر من 10 آلاف نخلة على امتداد 27 كيلومترًا طوليًا، وتغطي 11 شارعًا في المدينة، مضيفًا أنه تم اختيار أشجار متنوعة مثل النيم واللبخ والبنسيانة، بارتفاعات تتجاوز 4 أمتار.

وأشار العتيبي إلى أن الأشجار الجديدة تتميز بعدة فوائد بيئية واقتصادية، أبرزها انخفاض استهلاك المياه، حيث تستهلك أقل من 60 لترًا يوميًا، مقارنة بالنخيل الذي يستهلك أكثر من 120 لترًا، كما تساهم الأشجار في تحسين جودة الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحد من الضوضاء في المناطق الحضرية.

وبين العتيبي أن المبادرة تسير في مسارين متوازيين، أولهما استبدال النخيل بأشجار الظل، والثاني استكمال أعمال التشجير في مواقع أخرى من المحافظة، مؤكدًا أن العمل على زراعة الدفعة الثانية سيبدأ مع الموسم الزراعي المقبل، بهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف شجرة.