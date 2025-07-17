شكرا لمتابعة خبر عن محام يوضح سبب تنفيذ حكم القتل في قضية عبد الملك القاضي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي عبدالعزيز المضحي، أن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني في قضية مقتل المواطن عبد الملك القاضي جاء نتيجة لما انطوت عليه الجريمة من بشاعة وتأثير مجتمعي بالغ، مشيراً إلى أن الجاني أقدم على طعن الضحية 16 طعنة باستخدام سكين، ما أدى إلى وفاته.

وأشار المضحي إلى أن القتل تعزيراً ينفذ في القضايا الكبرى التي تحتف بعدد من الوقائع الخطيرة، والتي تعد تهديداً لأمن واستقرار المجتمع، موضحاً أن هذا النوع من العقوبات ليس له حد شرعي ثابت، بل يقدر من قبل القاضي الجزائي بناءً على معايير الشريعة الإسلامية وتقدير حجم الجريمة وأثرها العام.

وأضاف أن من بين القضايا التي ينفذ فيها القتل تعزيراً: قضايا الإرهاب، والجرائم التي تهز المجتمع أو تهدد كيانه، بخلاف قضايا القتل الأخرى التي تعامل ضمن إطار القصاص، حيث يكون قرار تنفيذ الحكم فيها عائداً لولي الدم، سواء بالمطالبة بالقصاص أو العفو أو الدية.

وأكد المضحي أن الحكم التعزيري في هذه القضية يعكس مدى خطورتها، مشيراً إلى أن الهدف من هذا النوع من الأحكام هو تحقيق الردع العام وصيانة أمن المجتمع.