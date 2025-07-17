شكرا لمتابعة خبر عن منزل شعبي في سكاكا يحافظ على أصالته منذ أكثر من 40 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مواطن من منطقة الجوف، عبر مقطع فيديو، منزلًا قديماً في مدينة سكاكا يعود تاريخه إلى أكثر من 40 عامًا، لا يزال محافظًا على تصميمه وأثاثه، بما يعكس ملامح الحياة اليومية في تلك الحقبة.

وخلال جولته داخل المنزل، أظهر الفيديو أبواب الألومنيوم الشهيرة بزجاجها الأخضر، مشيرًا إلى أن أحد الأبواب يؤدي إلى “الحوش” والآخر إلى الداخل، في مشهد يعيد للأذهان تصميم البيوت الشعبية القديمة.

كما استعرض المواطن قطعًا من الأثاث التي بقيت على حالها، مثل طاولة التلفزيون، والفازات، والثريات الكلاسيكية، بالإضافة إلى غرفة النوم التقليدية، والتسريحة، والمكيف التقليدي، والهاتف الأرضي بطرازه القديم.

وفي المجلس، رصد الفيديو الجدران المزينة بالقماش، والكنبات المرتفعة بإضاءة خافتة أسفلها، إلى جانب إبريق ولمبات تراثية، تعكس الطابع الأصيل للمنزل.

واختتمت الجولة بتوثيق سيارة “كاديلاك” قديمة يحتفظ بها صاحب المنزل، ظهرت بحالة جيدة من الداخل والخارج رغم مرور السنوات، ما أضفى على المقطع طابعاً توثيقياً لحقبة مضت من تاريخ الحياة السعودية.