شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تتجول في باريس بالزي الجنوبي وتخطف الأنظار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية، لشابة سعودية تتجول في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس وهي ترتدي الزي الجنوبي التقليدي، ما أثار إعجابًا وتفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وظهرت الفتاة في المقطع وهي تقف في منتصف الطريق، مستعرضة تفاصيل الزي المصنوع من الحرير الأسود الفاخر والمطرّز بخيوط ذهبية وفضية، في مشهد جسّد أناقة التراث السعودي الأصيل .

ولقي الفيديو انتشارًا واسعًا بين النشطاء والمدونين، حيث أثنى كثيرون على جرأتها واعتزازها بهويتها، وكتب أحدهم: “الزي الأصيل”، فيما علق آخر قائلاً: “قلبي ما حب الجنوب عبث”.