شكرا لمتابعة خبر عن مركز فاب لاب يقدم خدمات تعليمية للطلاب في القصيم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مركز “العثيم فاب لاب” بمدينة بريدة، لتقديم الخدمات التعليمية والعلمية المتقدمة في مجالات التصنيع الرقمي والابتكار.

ويحتوي المركز على عدة تخصّصات معرفية معنية بالنمذجة الصناعية، وعلوم المستقبل والذكاء الاصطناعي، والقراءة وحاضنة الأعمال، بالإضافة إلى القاعة والمسرح المجهز للتدريب الجماعي، كما شاهد الخدمات الإثرائية والمعرفية المقدمة من المركز، وما يتضمنه من المسارات المهارية والتطويرية.

ويتسع المركز لأكثر من 200 مستفيد، وما يجري تقديمه من دعم لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي وأفراد المجتمع معرفيًا وإثرائيًا، عبر البيئة التعليمية التقنية التفاعلية، التي تسهم في تنمية المهارات وتطوير القدرات الابتكارية والإبداعية.