شكرا لمتابعة خبر عن وصول الطائرة الإغاثية الثانية إلى سوريا تحمل مساعدات لمتضرري حرائق اللاذقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت إلى مطار حلب الدولي بالجمهورية العربية السورية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة تشتمل على مواد إيوائية؛ لتقديمها للمتضررين من الحرائق في محافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتعد الطائرة الثامنة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته، وتجسد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه المحتاجين والمتضررين حول العالم.