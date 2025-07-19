شكرا لمتابعة خبر عن معرض “عجائب أرض السعودية” يجذب أكثر من 60 ألف زائر في إكسبو أوساكا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نظمت المملكة معرضًا فريدًا يحمل عنوان “عجائب أرض السعودية”، في إطار مشاركتها البارزة في معرض إكسبو 2025 أوساكا.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري. وقدم المعرض تجربة غنية وتفاعلية تسلط الضوء على ما تملكه المملكة من تنوع طبيعي وثقافي وحضاري.

وجذب معرض “عجائب أرض السعودية” أكثر من 60 ألف زائر في إكسبو أوساكا باليابان.