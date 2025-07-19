شكرا لمتابعة خبر عن أبرز ما تحتاج معرفته عن مرحلة الفرص الإضافية في منصة قبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المنصة الوطنية للقبول الموحد في الجامعات والكليات ومقاعد الابتعاث، عن أبرز ما تحتاج معرفته عن مرحلة الفرص الإضافية في منصة قبول، والتي تتيح للطلبة فرص قبول جديدة حسب توفر المقاعد وترتيب الرغبات.

وأوضحت المنصة، أن فرص القبول الإضافية مستمرة على منصة “قبول” حتى 26 يوليو، ويتم تحديثها كل 24 ساعة طوال مدة المرحلة، فيما يتم ترشيحك تلقائيًا عند توفر مقعد دراسي يتوافق مع رغباتك بناءً على الشواغر وترتيب الرغبات، وسيصلك إشعار عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وأشارت إلى أن لديك 24 ساعة فقط لتأكيد الرغبة من لحظة وصول الإشعار، عدم تأكيد الفرصة يُعتبر رفض تلقائي، مضيفة أن تأكيدك للفرصة الإضافية يُدرجك تلقائيًا في قائمة الترقية إذا توفرت مقاعد أعلى، بينما عدم تأكيدك للفرصة يُبقيك على التخصص السابق، وتستمر بالمنافسة على الفرص الإضافية حتى نهاية المرحلة.