شكرا لقرائتكم خبر انطلاقة ناجحة لـ«كأس العالم للرياضات الالكترونية» في أسبوعها الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للرياضات الالكترونية فيصل بن حمران، أن بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية سجلت في أسبوعها الأول انطلاقة ناجحة شهدت حضورا جماهيريا مميزا ومنافسة قوية بين الفرق المشاركة، إذ قدمت جميع الفرق أداء متقدما عكس جاهزيتها العالية للموسم، وسط نتائج غير متوقعة عززت أجواء الحماس والتشويق.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن المنافسة ستتسع رقعتها مع انطلاق الأسبوع الثاني، في ظل تقارب مستويات الفرق وتكافؤ حظوظها في التقدم نحو صدارة الترتيب.

وأوضح أن برنامج «شركاء الأندية حول العالم»، يواصل نجاحه بمشاركة أكثر من 40 ناديا من مختلف قارات العالم، بما في ذلك أندية من الهند والصين، وذلك ضمن جهود تسويقية تهدف إلى الترويج للبطولة عالميا، عبر سفراء الأندية الذين ينقلون أجواء البطولة ويصنعون محتوى رقميا يعكس مستوى التنظيم والاهتمام بالتفاصيل.

وأفاد بأن النسخة الأولى من البطولة حققت نجاحا بارزا، ومع بداية هذا العام نلمس تطورا كبيرا في جميع الجوانب من حيث أعداد الجماهير التي فاقت التوقعات، والفعاليات الأكثر تنوعا، وارتفاع المشاركة الدولية بشكل ملحوظ، مما يجسد حجم النمو والنجاح الذي تحققه البطولة عاما بعد عام.