شكرا لقرائتكم خبر منافسات لا تقل قوة تسجلها ألعاب الهواتف المحمولة في كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت ألعاب الهواتف المحمولة حضورا قويا في كأس العالم للرياضات الالكترونية، الذي تحتضنه الرياض في الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس، لتثبت أن ساحة التنافس على الشاشة الصغيرة ليست أقل حماسا من نظيراتها على أجهزة الألعاب الالكترونية المتخصصة.

وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن ألعاب الجوال أقل احترافية، فإن الواقع داخل البطولة أظهر لاعبين محترفين بمهارات استثنائية في التحكم والسرعة والتكتيك، باستخدام أدوات محدودة شاشة لمس فقط.

وانطلقت أمس الأول بطولة موبايل ليجندز: بانغ بانغ وومنز إنفيتيشينال MWI للسيدات، التي تجمع نخبة من النجمات العالميات في ألعاب الهواتف المحمولة، بمشاركة 16 فريقا من 13 منطقة مختلفة حول العالم، يتنافسن على جوائز تصل إلى 500 ألف دولار، إضافة إلى 50 ألف دولار تمنح لأفضل لاعبة في البطولة.

وتأتي البطولة لتعزيز حضور المرأة في الرياضات الالكترونية، إذ تشهد اللعبة نموا متزايدا على مستوى الأندية النسائية والمشاركات العالمية.

وأشارت اللاعبة «فيلفيت»، إحدى لاعبات فريق Falcons MENA، في تصريح لـ(واس)، إلى مستوى التنافس العالي في البطولة، وظهور جميع المنافسين باحترافية أدائية في اللعبة المحددة التي تعد من الألعاب الاستراتيجية، ويواجه فيها 5 لاعبين 5 مقابلين لهم، ولكل فريق هدف واحد يسعى إليه بتخطيط وتنفيذ سريع.

وأفادت بأن عنصر المفاجأة كان هو الحاسم في الفوز والخسارة، مبينة الاستعداد والتدريب الذي خضع له الفريق تجهيزا للبطولة، ومقدمة شكرها للقائمين على التنظيم والداعمين للرياضات الالكترونية.