كأس العالم للرياضات الالكترونية.. تحفة رقمية من قلب المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025 عن التصميم الرسمي للكأس التي ستمنح لأبطال العالم في النسخة الحالية من البطولة، التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ الألعاب الرقمية. وصمم كأس البطولة بالتعاون مع دار Thomas Lyte البريطانية، والمعروفة عالميا بابتكار وصيانة بعض أشهر الكؤوس العالمية.

وجاء تصميم الكأس بلمسات يدوية دقيقة، مستخدما أكثر من 9 كجم من الفضة النقية المطلية بالذهب عيار 24 قيراطا، ويصل ارتفاعه إلى 60 سم، ليجسد مزيجا من الفخامة والإبداع.

ويتألف التصميم من مثلثات متداخلة تشكل جذع نخلة ترمز إلى الثقافة السعودية الأصيلة، بينما تجسد الكرة الأرضية التي تزين قمة التاج رمزية الانتصار العالمي، كما استلهمت فكرة المقابض الملتوية من أسلاك الحاسوب، في تجسيد لروح الابتكار والتكنولوجيا التي تمثل جوهر البطولة. وأوضحت اللجنة أن التصميم يدمج بين رموز الألعاب الالكترونية المختلفة، مثل ألعاب التصويب والألعاب الاستراتيجية والرياضية، ليعكس تنوع المنافسات وشمولية الحدث العالمي، كما زود الكأس بتقنيات إضاءة LED تضفي عليه طابعا تفاعليا عند تسليمه للفائزين.