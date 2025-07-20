شكرا لقرائتكم خبر شخصيات الألعاب الالكترونية.. تجربة تفاعلية لزوار كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعت كأس العالم للرياضات الالكترونية بين الواقع والافتراضية في تجربة حية، من خلال تجسيد العديد من أشهر شخصيات الألعاب الالكترونية، ضمن أجواء تفاعلية شهدتها أروقة البطولة في العاصمة الرياض، التي تحتضن الحدث العالمي خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025.

وشكلت الفعالية جانبا ترفيهيا لافتا، وتوافد الزوار من مختلف الأعمار للتفاعل والتقاط الصور مع شخصياتهم المفضلة، وسط ديكورات مستوحاة من عوالم الألعاب الافتراضية.

وتنوعت الشخصيات المعروضة بين أبطال ألعاب القتال والمغامرات وألعاب الاستراتيجيات، لتقديم تجارب بصرية وسمعية تحاكي أجواء اللعب الحقيقية، كما أتيحت للزوار فرصة خوض تحديات افتراضية، والتعرف على خلفيات الشخصيات وتاريخها داخل اللعبة، مما أضفى طابعا واقعيا للألعاب.