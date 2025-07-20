تأهل فريقين إلى نصف نهائي بطولة »Dota 2«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق Tundra Esports في حجز مقعده في نصف نهائي «Dota 2»، ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، بعد تحقيقه فوزا مهما على فريق BB Team بنتيجة (2-1)، مقدما أداء قويا وحاسما ضمن مجريات اللعبة.
وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، تمكن فريق Team Falcons من كسب فريق Team Liquid بنتيجة (2-0)، ليضمن بدوره التأهل إلى نصف النهائي، وسط إشادة واسعة بأداء الفريق وتكتيكاته المحكمة.
وسيلتقي الفريقان المتأهلان، Tundra Esports وTeam Falcons، في مواجهة مرتقبة، لتحديد الطرف المتأهل إلى نهائي البطولة.
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