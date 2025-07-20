شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم بنت الوليد تنعى أخاها بكلمات مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال أخيها الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ “الأمير النائم”، بكلمات مؤثرة وحزينة عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”.

قالت الأميرة ريم: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي وحبيبي الوليد بن خالد بن طلال، الذي غاب جسده ولم يغب حضوره في قلوبنا. اللهم اجعل ما مر به شفيعًا له، واجبر قلوبنا جميعًا بفقده، وألهم عمي الأمير خالد بن طلال وأسرتنا الصبر والسلوان”.

ووُلد الأمير الراحل عام 1990، وتعرّض لحادث مروري عام 2005، دخل على إثره في غيبوبة استمرت نحو 20 عامًا، واشتهر بلقب “الأمير النائم” وحظيت قصة الأمير الراحل بتفاعل واسع طوال السنوات الماضية، وسط آمال باستفاقته.

وقد أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، وستقام صلاة الجنازة عليه يوم الأحد 19 يوليو 2025 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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