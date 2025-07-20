شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في هونغ كونغ تحذر من إعصار وتدعو للالتزام بتعليمات السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت قنصلية المملكة في هونغ كونغ ومكاو أن هيئة الأرصاد المحلية سترفع درجة تصنيف الإعصار الذي يمر بالمنطقة إلى الدرجة الثامنة “شديدة الخطورة” عند منتصف مساء الليلة، داعية المواطنين المتواجدين إلى توخي الحيطة والحذر.

وحثّت القنصلية عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي على منصة “إكس” على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المحلية، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع في ظل تطورات الحالة الجوية العنيفة المتوقعة.

وأكدت القنصلية حرصها على سلامة المواطنين، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة، ومشددة على أهمية التواصل عند الحاجة أو في الحالات الطارئة عبر قنوات الاتصال الرسمية المتاحة.