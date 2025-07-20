شكرا لمتابعة خبر عن سفارة ⁧‫المملكة‬⁩ في فيتنام تحذر المواطنين من منخفض مداري شمال البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية تنبيهًا للمواطنين المقيمين أو المتواجدين حاليًا في فيتنام، بشأن أحوال جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة.

‎وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي، أن السلطات المحلية الفيتنامية أعلنت عن تأثر المناطق والمحافظات الشمالية في البلاد بمنخفض مداري قادم من شرق بحر الفلبين، ويُعرف باسم “ترامي” TRAMI، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025.

‎ودعت السفارة جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة التحذيرات الجوية والإرشادات التي تصدرها الجهات الرسمية الفيتنامية، حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر محتملة نتيجة تقلبات الطقس المصاحبة للمنخفض المداري.