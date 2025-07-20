شكرا لمتابعة خبر عن المنافذ الجمركية تسجل 1541 حالة ضبط خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1541 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة (125) من المواد المخدرة، و(833) من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط (2605) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (48) صنفًا لمبالغ مالية، و(35) صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، إذ تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.