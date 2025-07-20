شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ راشد المطوع يوضح حكم الجمع والقصر في السفر إلى الخارج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور راشد المطوع الحكم الشرعي لمن يسافر خارج المملكة لمدة خمسة أيام أو أكثر.

وقال المطوع خلال حديثه مع قناة “الرسالة”: “أجمع أهل العلم على أن من سافر وأقام لمدة يومين أو ثلاثة في بلد غير بلده، فله أن يجمع ويقصر في صلاته، طالما أن إقامته ليست دائمة في ذلك المكان”.

وأشار إلى وجود خلاف بين العلماء إذا تجاوزت مدة الإقامة 15 يومًا، مضيفًا: “الرسول صلى الله عليه وسلم، أثناء فتح مكة، ظل يجمع ويقصر الصلاة لمدة 18 يومًا”.

وعن حكم السفر إلى الدول الأجنبية، أكد المطوع أنه “طالما لا يوجد منكر ظاهر أو فحش، وكان المسافر محافظًا على دينه، فلا بأس في السفر”.