شكرا لمتابعة خبر عن عملية جراحية دقيقة بالمنظار تُعيد مجرى التنفس لمريض شاب بمستشفى حريملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة- أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي- في إزالة انسداد كامل لفتحات الأنف لأحد المستفيدين في مستشفى حريملاء العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، الذي كان يعاني منه نتيجة التصاقات داخلية ناتجة عن مضاعفات لعملية سابقة.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث، أن فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حريملاء العام تمكن بفضل الله من إجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار لمستفيد يبلغ من العمر 19 عامًا، كان قد راجع المستشفى وهو يشتكي من صعوبة شديدة في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية والتصوير الشعاعي، تبيّن وجود انحراف شديد في الحاجز الأنفي مع التصاقات أنفية مؤثرة.

وأُجريت له عملية ناجحة بالمنظار لتعديل الحاجز الأنفي وإزالة الالتصاقات بشكل كامل، وتم تنويمه بعد الجراحة للمراقبة السريرية، وخرج من المستشفى لاحقًا دون أي مضاعفات وهو يتنفس بصورة طبيعية، مما أسهم في تحسن حالته العامة وجودة حياته.

ويأتي هذا النجاح تأكيدًا لحرص جميع مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث على تقديم أفضل الخدمات الصحية التخصصية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين لها بما يلبي تطلعات المستفيدين، وتعزيز الوعي الصحي للوقاية من الأمراض، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.