شكرا لمتابعة خبر عن زوجان يوثقان لحظة رومانسية تحت المطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل، وثق زوجان لحظة استمتاعهما بالأجواء الماطرة في مشهد عفوي مليء بالمشاعر الدافئة.

وظهر الثنائي وهما يسيران جنبًا إلى جنب تحت زخات المطر، يتبادلان الضحكات والنظرات،حيث عكست اللقطات لحظة انسجام حقيقية بينهما.

وقد علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بعبارات مليئة بالإعجاب، مؤكدين أن مثل هذه اللحظات البسيطة قد تكون الأجمل في الحياة، لا سيما حين تكون صادقة وتلقائية.