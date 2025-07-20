شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة، حيث يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و (6) أشهر للسفر إلى بقية الدول.

وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر وتوكلنا” أو سجل الأسرة لا تخول للسفر إلى خارج المملكة.

ونوهت المديرية بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة.