نظام إلكتروني جديد لرصد حضور المعلمين والمعلمات في المدارس

الرياض - علي القحطاني - تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قريبًا بتطبيق النظام الإلكتروني “حضوري”، لتوثيق حضور وانصراف منسوبي مدارس التعليم العام، وفي مقدمتهم المعلمون والمعلمات.

كما بدأت الإدارات التعليمية في إدراج المدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات في البرنامج؛ تمهيداً لبدء العمل به مع مطلع العام الدراسي الجديد 1447هـ.

ويستخدم تطبيق «حضوري» أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين والمساهمة في تحضير الآلاف في دقائق معدودة ودون الحاجة إلى التحضير اليدوي الذي كان مستخدماً طوال السنوات الماضية.

كما يمكن المسؤولين المباشرين من متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق ومنظم، ويطلب عند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع.

ويوفر التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان.

ويظهر النظام جميع طلبات الاستئذان المقدمة مسبقًا وحالاتها (مقبولة، مرفوضة، أو تحت الإجراء)، مع تحديد عدد محدد للاستئذانات شهريًا، وفي حال كان الموظف خارج الموقع الجغرافي المعتمد لعمله، تظهر له رسالة تفيد بأنه “ليس في الموقع الصحيح للتحضير”