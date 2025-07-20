شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال المشاركات في يوم الأبحاث التنظيمية في نسخته الخامسة 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن بدء استقبال المشاركات العلمية في يوم الأبحاث التنظيمية ضمن نسخته الخامسة والمزمع عقده يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر من العام الجاري، بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض، موضحةً أن المشاركات تستهدف منتجات الأدوية البشرية والبيطرية والعشبية، ومنتجات الغذاء والأعلاف والمبيدات، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل.

ودعت “الغذاء والدواء” الباحثين للمشاركة بملصقاتهم العلمية، التي تسهم في تقييم السلامة والفاعلية والجودة للمنتجات، ودعم المنظومة الرقابية في مجال سن التشريعات والقرارات، وقياس فاعلية الإجراءات الرقابية ومدى تحقق الهدف من اتخاذها.

وحددت “الهيئة” مجموعة من الشروط للمشاركة، منها أن يكون المتقدم من منسوبي الجامعات، أو المراكز البحثية، أو الجهات الحكومية والصحية، وأن يرتبط البحث بمحاور يوم الأبحاث التنظيمية، مع الالتزام بشروط وأحكام المشاركة.

يُذكر أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون 2025/9/15، وذلك من خلال الرابط التالي .

وتسعى “الغذاء والدواء” من خلال تنظيم يوم الأبحاث التنظيمية إلى دعم البحث والابتكار، وتعزيز منظومة الرقابة بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق الريادة العالمية مستندةً على أساس علمي يُسهم في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع، وتوافقًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.