شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير الوليد بن خالد بن طلال.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نهار بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.



